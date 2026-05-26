Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzung mit Messer - PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Familien am Freitagabend gegen 22:40 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in Rauenberg hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg einen Tatverdächtigen identifiziert. Der Mann befindet sich derzeit weiterhin auf der Flucht.

Nach aktuellem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige zwei Männer im Alter von 31 und 46 Jahren mit einem Messer verletzt haben. Der 46-Jährige konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung noch in der Nacht wieder verlassen. Der 31-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen, die operativ versorgt werden mussten. Sein Gesundheitszustand ist inzwischen stabil.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach bisherigen Erkenntnissen kannten sich die beteiligten Familien bereits im Vorfeld.

Die Kriminalpolizeidirektion sucht nun nach Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

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