Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2026, gegen 9:50 Uhr) ereignete sich ein Unfall auf der Bessemerstraße in Ludwigshafen mit anschließender Fahrerflucht. Ein 31-Jähriger befuhr die Bessemerstraße von der Hohenzollernstraße kommend. Eine Frau bog mit ihrem Auto aus der Robert-Koch-Straße ab und touchierte dabei den Wagen des 31-Jährigen. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden, in welcher Höhe steht noch nicht fest. Der Geschädigte gab an, dass die flüchtige Fahrerin etwa 40 Jahre alt war. Sie fuhr einen braunen Mazda. Außerdem hat sie dunkle Haare und trug eine Brille. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell