PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Donnerstagmorgen (05.03.2026, gegen 9:50 Uhr) ereignete sich ein Unfall auf der Bessemerstraße in Ludwigshafen mit anschließender Fahrerflucht. Ein 31-Jähriger befuhr die Bessemerstraße von der Hohenzollernstraße kommend. Eine Frau bog mit ihrem Auto aus der Robert-Koch-Straße ab und touchierte dabei den Wagen des 31-Jährigen. Die Frau fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Bei dem Unfall kam es zu einem Sachschaden, in welcher Höhe steht noch nicht fest. Der Geschädigte gab an, dass die flüchtige Fahrerin etwa 40 Jahre alt war. Sie fuhr einen braunen Mazda. Außerdem hat sie dunkle Haare und trug eine Brille. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Julia Steiner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 13:59

    POL-PPRP: Ludwigshafen - Verkehrsunfall mit leicht Verletzter

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstagmittag (05.03.2026, gegen 13:20 Uhr) kam es in der Industriestraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 45-Jährige befuhr die oben genannte Straße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße, hinter ihr fuhr ein 20-Jähriger mit seinem PKW. Aufgrund eines einfahrenden Fahrzeuges musste die 45-Jährige bremsen. Der 20-jährige Fahrer ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 13:26

    POL-PPRP: Hochwertige Werkzeuge entwendet - zwei Tatverdächtige identifiziert

    Ludwigshafen (ots) - Am 06.03.2026, gegen 4 Uhr, stellten Polizeikräfte im Rahmen der Streifentätigkeit in der Erzbergerstraße einen mit hochwertigen Elektromaschinen und Kabeln gefüllten Einkaufswagen am Straßenrand fest. Als die Streife wendete, um den Fund erneut zu überprüfen, bemerkten die Beamten einen 45-jährigen Mann, der mit Sturmhaube, Arbeitskleidung ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 09:00

    POL-PPRP: ROALPOL - Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" vom 9.3. - 15.3.2026

    Ludwigshafen (ots) - Im Zeitraum vom 9.3. bis 15.3.2026 finden im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche "Sicherheitsgurt" Schwerpunktkontrollen im gesamten Polizeipräsidium Rheinpfalz statt. Neben der Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollen auch die Risiken des Fahrens ohne Sicherheitsgurt erneut ins öffentliche Bewusstsein gerückt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren