Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 82-Jähriger war mit seinem Mercedes-Benz auf der Goethestraße in Richtung Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße missachtete er um kurz nach 14 Uhr die Vorfahrt eines 19-jährigen Motorradfahrers, weshalb es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer nach vorne über den Lenker geschleudert und stürzte zu Boden. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 6.000 Euro geschätzt. Das Motorrad der Marke Honda wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Das Polizeirevier Wiesloch übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

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