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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht in Parkgarage - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Zwischen 12 Uhr und 21 Uhr kam es am Montag zu einer Verkehrsunfallflucht in einem Parkhaus in der Sofienstraße. Eine bislang unbekannte Täterschaft fuhr mit einem Fahrzeug gegen einen im zweiten Untergeschoss geparkten BMW der 3er-Serie mit Heidelberger Zulassung und flüchtete anschließend. An dem BMW entstand ein erheblicher Schaden an der rechten Heckseite. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um ein Fahrzeug mit heller Lackierung handeln. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat nun die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06221/ 1857-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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