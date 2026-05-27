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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 54-jähriger Autofahrer liefert sich Verfolgungsfahrt mit Polizei und leistet Widerstand bei Festnahme - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 02:20 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen ein 54-jähriger Honda-Fahrer auf, der auf der Frankenthaler Straße in Richtung Waldhof in Schlangenlinien unterwegs war. Als ihn das Streifenteam einer Kontrolle unterziehen wollte, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte zu flüchten. Durch die Hinzuziehung weiterer Polizeistreifen der Polizeipräsidien Mannheim und Südhessen konnte der flüchtende Honda bis zur Straße Oberer Bruchrand verfolgt werden. Während seiner Flucht, wurde der Honda bei einer Kolission mit einem Verkehrsschild derart beschädigt, dass dieser in einem Flurstück in der Straße Oberer Bruchrand zum Stehen kam. Der 54-Jährige konnte daraufhin festgenommen werden, wogegen er jedoch Widerstand leistete. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Im Rahmen der Einsatzmaßnahmen ergaben sich beim Autofahrer Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

Bei seiner Flucht über die B44, durch Mannheim-Scharhof, entlang den Coleman-Barracks sowie durch Mannheim-Blumenau fuhr der Mann über mehrere unbefestigten Feldwege und Flurstücke und beschädigte neben seinem Fahrzeug auch ein Verkehrszeichen im Bereich der Einmündung von der B44 in die Großgehrenstraße. Der Gesamtschaden kann bislang noch nicht abschließend beziffert werden.

Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die durch die Fahrweise des 54-Jährigen gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621 / 77769-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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