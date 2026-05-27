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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 5.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

5.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in der Straße Langer Schlag.

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Citroen vom Waldfrieden kommend die Straße Langer Schlag überqueren und geradeaus in die Baldurstraße einfahren. Die 25-jährige Fahrerin eines VW bog zeitgleich von der Baldurstraße nach links in die Straße Langer Schlag ab, missachtete die Vorfahrt der entgegenkommenden Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Hierbei wurde die 25-Jährige leicht verletzt, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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