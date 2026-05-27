Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 5.000 Euro Schaden bei Unfall

Mannheim (ots)

5.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in der Straße Langer Schlag.

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Citroen vom Waldfrieden kommend die Straße Langer Schlag überqueren und geradeaus in die Baldurstraße einfahren. Die 25-jährige Fahrerin eines VW bog zeitgleich von der Baldurstraße nach links in die Straße Langer Schlag ab, missachtete die Vorfahrt der entgegenkommenden Citroen-Fahrerin und kollidierte mit dieser. Hierbei wurde die 25-Jährige leicht verletzt, konnte aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell