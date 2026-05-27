PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Verkaufsraum - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen, 10:00 Uhr, wurde in der Mannheimer Straße in einen Verkaufsraum eingebrochen. Hierbei wurden Schmuckstücke im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft durchtrennte mit einem unbekannten Werkzeug ein Vorhängeschloss, welches ein Gitter vor der Eingangstür sicherte. Weiter hebelte die Täterschaft mit einem Werkzeug die Eingangstür des Ladengeschäfts auf. Im Inneren wurden gezielt hochwertige Schmuckstücke aus den Auslagen entwendet.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 13:53

    POL-MA: Mannheim: 5.000 Euro Schaden bei Unfall

    Mannheim (ots) - 5.000 Euro Sachschaden und eine leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Unfalls in der Straße Langer Schlag. Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr wollte eine 36-jährige Fahrerin eines Citroen vom Waldfrieden kommend die Straße Langer Schlag überqueren und geradeaus in die Baldurstraße einfahren. Die 25-jährige Fahrerin eines VW bog zeitgleich von der Baldurstraße nach links in die Straße Langer ...

    mehr
  • 27.05.2026 – 13:52

    POL-MA: Mannheim: Leicht verletzter Autofahrer bei Unfall

    Mannheim (ots) - Am Dienstagvormittag gegen 10:30 Uhr verletzte sich ein 76-jähriger Autofahrer bei einem Unfall im Kreuzungsbereich Langstraße/Zehntstraße leicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 76-jährige Fahrer eines Fords war auf der Langstraße in Richtung Alter Messplatz unterwegs, als ein 79-jähriger Fahrer eines VW von der Zehntstraße nach links in die Langstraße abbog. Hierbei missachtete er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren