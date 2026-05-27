Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Verkaufsraum - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Montagnacht und Dienstagmorgen, 10:00 Uhr, wurde in der Mannheimer Straße in einen Verkaufsraum eingebrochen. Hierbei wurden Schmuckstücke im Wert eines mittleren fünfstelligen Betrags entwendet.

Eine bislang unbekannte Täterschaft durchtrennte mit einem unbekannten Werkzeug ein Vorhängeschloss, welches ein Gitter vor der Eingangstür sicherte. Weiter hebelte die Täterschaft mit einem Werkzeug die Eingangstür des Ladengeschäfts auf. Im Inneren wurden gezielt hochwertige Schmuckstücke aus den Auslagen entwendet.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben könne, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06202/288-0 beim Polizeirevier Schwetzingen zu melden.

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