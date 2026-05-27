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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Einbrecher von Wohnungsinhaber überrascht- Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es in der Bluntschlistraße gegen 15:20 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in eine Erdgeschosswohnung.

Ein 78-jähriger Mann befand sich alleine in seiner Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Zunächst klingelte es mehrfach an der Hauseingangstür. Nachdem der Mann nicht auf das Klingeln reagierte, hebelten die unbekannten Personen mit einem Werkzeug die Hauseingangstür auf. Im Hausflur klingelten und klopften die Personen erneut an der Wohnungstür des Mannes. Als dieser wiederum nicht öffnete, wurde die Wohnungstür ebenfalls gewaltsam geöffnet.

Im Wohnungsflur trafen die Personen auf den Herrn. Bei den Tätern handelte es sich um eine weibliche und eine männliche Person. Die männliche Person ergriff zunächst die Flucht, als sie den Wohnungsbesitzer erblickte. Die weibliche Person redete auf den 78-Jährigen ein und drängte diesen, in seine Küche zu gehen. Währenddessen kam die männliche Person zurück in die Wohnung und suchte nach Wertgegenständen. Dem Senior gelang es, die Frau aus seiner Küche zu schieben. Hierbei erblickte er die zurückgekehrte männliche Person und beide Personen flüchteten aus der Wohnung in unbekannte Richtung.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

Weibliche Person: 20-30 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, helle Haut, korpulent, langer Rock, weiße Strickjacke, goldene Brille, dunkelblonde Haare zum Zopf gebunden. Diese sprach gebrochen Deutsch.

Männliche Person: 20-30 Jahre alt, osteuropäischer Phänotyp, dünn, schwarze Haare

Personen, welche sachdienliche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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