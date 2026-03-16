PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez. Pkw-Fahrerin mit mehr als 2 Promille unterwegs

Diez (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizeiinspektion Diez am vergangenen Samstag, den 14. März, gegen 20:40 Uhr mit, dass er eine ältere Dame beobachten konnte, die mit einem Flachmann aus einer Tankstelle in der Wilhelmstraße in Richtung ihres Pkw getorkelt und anschließend weggefahren sei. Der Zeuge folgte der Dame, welche lediglich 10 bis 15 km/h fuhr, bis zu deren Wohnanschrift im Wohngebiet "Schläfer". Die kurz darauf eintreffenden Polizeibeamten konnten bei der 67-jährigen Frau eine Alkoholisierung von 2,33 Promille feststellen. Dies hatte die Sicherstellung ihres Führerscheins und die Entnahme einer Blutprobe zur Folge. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 16.03.2026 – 15:10

    POL-PDMT: Einbruch in Caritas-Werkstätten in Rotenhain

    Rotenhain (ots) - Am Sonntag, den 15.03.2025, brachen zwei unbekannte Täter gegen 23:50 Uhr gewaltsam in die Caritas-Werkstätten in 56459 Rotenhain ein. Die Täter durchsuchten die Werkstatt in der Folge zielgerichtet nach Bargeld. Bei der Tat wurde ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei dem auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter unerkannt entkommen. Die ...

    mehr
  • 15.03.2026 – 14:14

    POL-PDMT: Herschbach. Personenfahndung nach Erpressung

    Herschbach UWW (ots) - Gegen 10:37 Uhr wurde die Polizeiinspektion Montabaur über Notruf darüber informiert, dass gerade ein tätlicher Angriff in einem Wohnhaus stattfinden würde. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort konnten einen flüchtenden Täter verfolgen und vorläufig festnehmen. Es stellte sich heraus, dass diese männliche Person unter Vorhalt einer Softair Waffe und unter der Verwendung von Reizgas die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren