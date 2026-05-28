Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mann unter Betäubungsmittel und ohne Fahrerlaubnis mit dem Motorrad unterwegs

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zeugen meldete um kurz vor 13 Uhr am Mittwoch der Polizei einen Mann, der auf einem Motorrad in der Wieslocher Fußgängerzone unterwegs war. Nur kurze Zeit später stürzte der Fahrer vor einer Bankfiliale an der Kreuzung der Hauptstraße zur Schwetzinger Straße. Bei der Kontrolle des 36-jährigen Motorradfahrers stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis hatte. Zudem stand der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein freiwilliger Urintest schlug positiv auf Marihuana und Kokain an, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Die leichten Verletzungen, die sich der 36-Jährige bei seinem Sturz zugezogen hatte, wurden in einem Krankenhaus behandelt. Als die Streife das Motorrad genauer inspizierte, fiel auf, dass es nicht versichert war und das Saisonkennzeichen keine Gültigkeit mehr hatte. Der Mann muss sich nun unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Polizeirevier Wiesloch.

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