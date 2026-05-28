Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer am Wasserturm angegriffen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Drei Unbekannte griffen am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in der Wasserturmanlage zwei Männer im Alter von 33 und 57 Jahren an. Wieso die Beiden von den drei unbekannten Tätern attackiert wurden, ist noch nicht geklärt. Durch den körperlichen Angriff wurden der 33-Jährige wie auch der 57-Jährige leicht verletzt. In ein Krankenhaus mussten sie aber nicht.

Die Unbekannten sollen laut Zeugenaussagen alle ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Einer der Täter hatte ein auffälliges Tattoo am rechten Arm und war etwa 185 cm groß. Die beiden Mittäter sollen etwas kleiner gewesen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität der drei Täter geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.

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