PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glimmende Zigarette löst Flächenbrand aus

POL-MA: Mannheim: Glimmende Zigarette löst Flächenbrand aus
  • Bild-Infos
  • Download

Mannheim (ots)

Eine glimmende Zigarette löste am Mittwoch gegen 18:20 Uhr in der Nähe der Jungbuschbrücke einen Flächenbrand aus.

Ein 37-jähriger Fußgänger schnipste seine noch glühende Zigarette in eine Grünfläche neben einem Fußweg. Schnell entfachte die Zigarette im trockenen Böschungsbereich einen Flächenbrand, woraufhin der Mann umgehend die Feuerwehr verständigte.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte die etwa 100 qm große Brandfläche schnell löschen, sodass es zu keinem größeren Schaden kam.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Der einsichtige 37-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt:

Auf Grünflächen, Wiesen und in Wäldern besteht aufgrund der aktuellen Trockenphase sowie der Temperaturen erhöhte Brandgefahr! Das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen sowie das dortige Grillen können zu unkontrollierbaren Bränden führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 28.05.2026 – 13:37

    POL-MA: Mannheim: 40-Jähriger bei Angriff durch Unbekannten verletzt - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Ein 40-Jähriger wurde am Mittwochmittag gegen 13:15 Uhr vor einem Supermarkt im Quadrat R 1 bei einem Angriff so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 40-Jährige saß vor dem Supermarkt, als der unbekannte Täter auf den 40-Jährigen zuging, diesen anschrie und unvermittelt auf ihn einschlug. ...

    mehr
  • 28.05.2026 – 13:36

    POL-MA: Mannheim: Zwei Männer am Wasserturm angegriffen - Zeugenaufruf

    Mannheim (ots) - Drei Unbekannte griffen am Mittwochabend gegen 20:15 Uhr in der Wasserturmanlage zwei Männer im Alter von 33 und 57 Jahren an. Wieso die Beiden von den drei unbekannten Tätern attackiert wurden, ist noch nicht geklärt. Durch den körperlichen Angriff wurden der 33-Jährige wie auch der 57-Jährige leicht verletzt. In ein Krankenhaus mussten sie aber ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren