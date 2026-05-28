Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Glimmende Zigarette löst Flächenbrand aus

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Mannheim (ots)

Eine glimmende Zigarette löste am Mittwoch gegen 18:20 Uhr in der Nähe der Jungbuschbrücke einen Flächenbrand aus.

Ein 37-jähriger Fußgänger schnipste seine noch glühende Zigarette in eine Grünfläche neben einem Fußweg. Schnell entfachte die Zigarette im trockenen Böschungsbereich einen Flächenbrand, woraufhin der Mann umgehend die Feuerwehr verständigte.

Die Berufsfeuerwehr Mannheim konnte die etwa 100 qm große Brandfläche schnell löschen, sodass es zu keinem größeren Schaden kam.

Verletzt wurde durch das Feuer niemand.

Der einsichtige 37-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten.

Das Polizeipräsidium Mannheim warnt:

Auf Grünflächen, Wiesen und in Wäldern besteht aufgrund der aktuellen Trockenphase sowie der Temperaturen erhöhte Brandgefahr! Das Wegwerfen von brennenden oder glimmenden Gegenständen sowie das dortige Grillen können zu unkontrollierbaren Bränden führen.

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