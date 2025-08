Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Spielhalle in Gelmer - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am (03.08., 03.30 Uhr) sind Unbekannte in eine Spielhalle an der Straße An der alten Ziegelei eingebrochen. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich zwei Männer durch Gewaltanwendung auf die Eingangstür Zugang in die Spielhalle und sprengten anschließend einen Geldwechselautomaten. Zeugen, die die Tat beobachteten, alarmierten umgehend die Polizei. Die Täter flüchteten in einem silbernen BMW in Richtung Schifffahrter Damm.

Laut Zeugenangaben sollen beide Männer maskiert und ca. 1,75 - 1,80 Meter groß gewesen sein. Sie sollen einen sogenannten "Blaumann" und eine schwarze Kappe getragen haben.

Ein Zusammenhang mit einem schweren Raub auf eine Spielhalle in Mecklenbeck (ots: vom 30.07.2025, 15:40 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6087455) wird geprüft. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem Fluchtfahrzeug oder den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer (0251) - 2750 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell