Polizei Münster

POL-MS: Unfallflucht in Hiltrup - Polizei sucht Hundebesitzerin

Münster (ots)

Am Samstagabend (02.08., 19:00 Uhr) ist es am Bahnhof in Hiltrup zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach einer flüchtigen Hundebesitzerin.

Nach ersten Erkenntnissen war der 25-jährige Pedelec-Fahrer in der Unterführung des Bahnhofs Hiltrup in Richtung Osttor unterwegs, als er eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, überholen wollte. Beim Vorbeifahren sei der Hund in die Richtung des 25-Jährigen gesprungen und habe dabei gebellt. Der Pedelec-Fahrer habe sich nach eigenen Angaben so erschrocken, dass er wegrutschte und zu Fall kam. Hierbei verletzte er sich leicht. Die Spaziergängerin entfernte sich mit ihrem Hund zu Fuß in Richtung Osttor.

Nach Angaben des 25-Jährigen sei die Fußgängerin circa 40 Jahre alt, etwa 1,50-1,60 Meter groß, habe eine schlanke Figur und schulterlanges, weiß-graues Haar.

Die Polizei bittet die Fußgängerin und mögliche Zeugen, die Angaben zu der Flüchtigen machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell