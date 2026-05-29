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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Goldene Halskette durch Trickdiebstahl entwendet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag lief eine 67-Jährige die Ladenburger Straße entlang. Um kurz vor 17 Uhr hielt plötzlich ein weißes Auto neben ihr an. Eine Frau, die auf der Rückbank saß, sprach die 67-Jährige durch die geöffnete Autoscheibe an und fragte nach einer noch geöffneten Apotheke. Die Seniorin half gerne und beantwortete die Frage. Als Dank wollte sich die Unbekannte mit einer Umarmung erkenntlich zeigen. Dazu musste sich die 67-Jährige in das Auto beugen. Die Umarmung nutzte die Unbekannte, um der Seniorin unbemerkt eine Halskette zu entwenden. Erst später, als das Auto schon wieder in Richtung Ladenburg weggefahren war, bemerkte die 67-Jährige den Diebstahl und meldete diesen der Polizei. Der ihr entstandene Schaden wird auf 400 Euro geschätzt. Es handelte sich um eine Kette aus hochwertigem Weißgold ohne Anhänger. Der Polizeiposten Schriesheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Die Tatverdächtige hatte eine schlanke Statur und war ungefähr 30 Jahre alt. Ihre dunklen Haare hatte sie zu einem Zopf nach hinten Gebunden. Sie hatte eine südländische Erscheinung und sprach Deutsch mit Akzent.

Der Fahrer des Autos war ebenfalls ungefähr 30 Jahre alt. Er hatte dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Auch er sprach Deutsch mit Akzent und hatte eine südländische Erscheinung.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 oder beim Polizeiposten Schriesheim, Telefonnummer 06203/ 61301, zu melden.

Wie Sie sich vor dieser und anderen Diebstahlsmaschen schützen können, erfahren sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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