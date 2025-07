Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, A 864

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Autobahn (26.07.2025)

Donaueschingen - A 864 (ots)

An der Auffahrt von der A 864 auf die Bundesstraße 27 in Richtung Donaueschingen hat sich am Samstag, gegen 23 Uhr eine Unfallflucht ereignet. Ein bislang unbekannter Autofahrer kam vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in der starken Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mehrere Leitplankenelemente. In seinem blauen Wagen verschwand der Unfallverursache einfach. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil sucht nach Hinweisen (0741 / 348790).

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell