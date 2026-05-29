PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 9 Uhr wurde der Polizei ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus im Ulmenweg gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, durch welches nach aktuellem Erkenntnisstand ein Bewohner leicht verletzt wurde. Er kam wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf 50.000 geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren