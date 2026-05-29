Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Kellerbrand in Wohnhaus, PM Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 9 Uhr wurde der Polizei ein Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus im Ulmenweg gemeldet. Die Feuerwehr löschte das Feuer, durch welches nach aktuellem Erkenntnisstand ein Bewohner leicht verletzt wurde. Er kam wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf 50.000 geschätzt. Die genaue Brandursache ist noch unklar und Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

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