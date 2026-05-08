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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall auf der Alleestraße - 39-jähriger Fußgänger schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Am Donnerstagnachmittag (07.05., 16.25 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Alleestraße/ Künsebecker Weg ein Verkehrsunfall, bei dem ein 39-jähriger Mann aus Borgholzhausen schwer verletzt wurde.

Zuvor befuhr eine 58-jährige Frau aus Halle mit einem Opel die Alleestraße stadtauswärts und beabsichtigte bei grünlichtzeigender Ampel nach links in den Künsebecker Weg abzubiegen. Zur gleichen Zeit ging der 39-jährige Fußgänger auf dem rechten Geh- und Radweg der Alleestraße stadteinwärts und beabsichtigte den Künsebecker Weg bei ebenfalls grünlichtzeigender Fußgängerampel zu passieren. Bei dem Abbiegeversuch der Opel-Fahrerin kam es dann zur Kollision mit dem Fußgänger. Die 58-Jährige konnte den Aufprall trotz versuchtem Ausweichmanöver nicht mehr verhindern. Hierbei prallte sie in der Folge mit ihrem Fahrzeug gegen den Smart einer 46-jährigen Frau aus Halle, die an der rotlichtzeigenden Ampel des Künsebecker Wegs stand.

Bei dem Unfall wurden der 39-jährige Fußgänger durch den Aufprall schwer verletzt und die 46-jährige Smart-Fahrerin bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Beide wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Die 58-jährige Opel-Fahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Einmündung des Künsebecker Wegs gesperrt. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Gesamtsachschaden lag bei rund 16 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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