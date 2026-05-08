Polizei Gütersloh

POL-GT: Steinhagen: Mehrere versuchte Einbrüche

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Donnerstag (07.05.) wurden der Polizei mehrere versuchte Einbrüche aus dem Bereich Steinhagen gemeldet. Unbekannte versuchten zwei Häuser an der Raiffeisenstraße, eins am Böttcherhof und das Rathaus an der Straße Am Pulverbach aufzuhebeln.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht von Mittwoch (06.05.) auf Donnerstag (07.05.) verdächtige Personen rund um die Tatorte beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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