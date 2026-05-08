Polizei Gütersloh

POL-GT: 55-Jähriger wohlbehalten zurück - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh/ Verl (MK) - Der am Dienstag (05.05.) als vermisst gemeldet und bereits seit Sonntag (03.05.) verschwundene 55-jährige Verler ist am Donnerstag (07.05.) nach vier Tagen selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt.

Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei sowie die in Absprache initiierte, private Plakataktion der Angehörigen nun eingestellt.

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