POL-GT: 55-Jähriger wohlbehalten zurück - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt
Gütersloh (ots)
Gütersloh/ Verl (MK) - Der am Dienstag (05.05.) als vermisst gemeldet und bereits seit Sonntag (03.05.) verschwundene 55-jährige Verler ist am Donnerstag (07.05.) nach vier Tagen selbstständig und wohlbehalten zurückgekehrt.
Somit wird die Öffentlichkeitsfahndung der Polizei sowie die in Absprache initiierte, private Plakataktion der Angehörigen nun eingestellt.
Rückfragen bitte an:
Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/
Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell