Polizei Gütersloh

POL-GT: Spielhalleneinbruch in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Bislang unbekannte Täter sind Freitagmorgen (08.05., 02.40 Uhr) in eine Spielhalle an der Versmolder Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür auf und gingen anschließend mehrere Automaten an. Gestohlen wurde eine geringe Menge Bargeld. Eine verdächtige Person konnte im Umfeld beobachtet werden. Dabei handelt es sich um einen Mann mit einem grauen Kapuzenpullover und Bart.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu der Tat aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann darüber hinaus Angaben zu dem Einbruch oder einer verdächtigen Person machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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