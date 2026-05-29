Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin mit Wechseltrick bestohlen - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag setzte sich eine 74-Jährige auf eine Bank vor einem Geschäft im Bereich des Weihergäßchens. Gegen 12:15 Uhr wurde sie unvermittelt von einem Unbekannten angesprochen, der vorgab, Wechselgeld zu benötigen. Die Seniorin zeigte sich hilfsbereit und holte ihren Geldbeutel hervor, um nach Kleingeld zu suchen. Als sie das Münzfach öffnete, griff der Mann hinein und nahm sich zwei 50-Cent-Münzen. Dafür gab er der Frau einen Euro. Erst später musste die 74-Jährige erkennen, dass der Unbekannte unbemerkt einen 50-Euro-Schein aus dem Geldbeutel gestohlen hatte. Der Tatverdächtige wird als älterer Herr über 60 mit grau-weiß melierten, kurzen Haaren und einem erkennbaren Bauch beschrieben. Er trug ein grau-rot-blau kariertes Hemd und eine dunkelgraue Stoffhose. Er sprach gebrochenes Deutsch. Das Polizeirevier Sinsheim nahm die Ermittlungen auf.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 07261/ 690-0 zu melden.

Wie Sie sich vor dieser und anderen Diebstahlsmaschen schützen können, erfahren sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/

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