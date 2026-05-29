PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Fahrstreifensperrung wegen Reifenteilen auf Fahrbahn, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61 (ots)

Auf der Autobahn 61 kommt es zu einer Fahrbahnteilsperrung zwischen Speyer und Hockenheim in Fahrtrichtung Hockenheim. Einem Lkw platzte am Freitag um kurz nach 12:30 Uhr während der Fahrt auf der Autobahn ein Reifen. Dadurch bestand zunächst die Gefahr von herumliegenden Reifenteilen auf allen Fahrstreifen der Autobahnspur in Richtung Hockenheim, weshalb es zu einer kurzzeitigen Komplettsperrung kam. Aktuell ist noch der linke Fahrstreifen blockiert. Aufgrund der Verkehrsbeeinträchtigung entstand ein Rückstau auf mehreren Kilometern Länge.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Philipp Kiefner
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 12:52

    POL-MA: Mannheim: Mehrere Personen nach Unfall verletzt

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem VW die Casterfeldstraße in Fahrtrichtung Mannheim-Innenstadt. Ein 37-jähriger Ford-Fahrer war auf der Brückeswasen unterwegs und wollte seine Fahrt auf die Casterfeldstraße fortsetzen. Ersten Unfallermittlungen zufolge missachtete der 23-Jährige das Rotlicht und kollidierte in der Folge mit dem Ford. Durch den Zusammenstoß wurde der ...

    mehr
  • 29.05.2026 – 12:51

    POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

    Mannheim (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es am Friedrichsring gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei welchem zwei Pkws und eine Straßenbahn beschädigt wurden. Ein 28-jähriger Audi-Fahrer fuhr mit seinem Auto auf dem Friedrichsring in Richtung Fressgasse, auf der rechten der beiden Linksabbiegerspuren. Aufgrund eines Rückstaus im Kreuzungsbereich musste er sein Fahrzeug stark abbremsen, nachdem er die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren