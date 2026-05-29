Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Fahrstreifensperrung wegen Reifenteilen auf Fahrbahn, PM Nr. 1

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61 (ots)

Auf der Autobahn 61 kommt es zu einer Fahrbahnteilsperrung zwischen Speyer und Hockenheim in Fahrtrichtung Hockenheim. Einem Lkw platzte am Freitag um kurz nach 12:30 Uhr während der Fahrt auf der Autobahn ein Reifen. Dadurch bestand zunächst die Gefahr von herumliegenden Reifenteilen auf allen Fahrstreifen der Autobahnspur in Richtung Hockenheim, weshalb es zu einer kurzzeitigen Komplettsperrung kam. Aktuell ist noch der linke Fahrstreifen blockiert. Aufgrund der Verkehrsbeeinträchtigung entstand ein Rückstau auf mehreren Kilometern Länge.

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