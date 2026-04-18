Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Hund beißt Fußgängerin/ Zeugen gesucht

Zweibrücken, Schwalbenstraße- 17.04.2026, 21:25 Uhr (ots)

Am Freitagabend wurde eine Fußgängerin in der Schwalbenstraße in Zweibrücken von einem Hund gebissen und dadurch an der Hand verletzt. Die Fußgängerin lief in Höhe der Hausnummer 15 an einer Person mit einem angeleinten größeren Hund mit glattem schwarz-weißem Fell vorbei. Der Hund sprang unvermittelt an der Fußgängerin hoch und biss dieser in die linke Hand. Die Wunde musste im Anschluss im Krankenhaus behandelt werden. Der Hundehalter ist bislang nicht bekannt.

Der Hundehalter oder Zeugen, die Angaben zur Sache oder dem Hundehalter machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Zweibrücken zu melden.

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