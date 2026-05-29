POL-MA: Heidelberg: Brand an Gebäudekomplex
Heidelberg (ots)
In der Tullastraße kam es am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr zu einem Brand an der Eingangstür eines Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.
Die Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen.
Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer: 0621/ 174-4444 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
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