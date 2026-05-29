Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand an Gebäudekomplex

Heidelberg (ots)

In der Tullastraße kam es am frühen Freitagmorgen gegen 01:30 Uhr zu einem Brand an der Eingangstür eines Gebäudes. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Ursache des Feuers ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Ein Zeuge hatte den Brand bemerkt und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte eigenständig löschen.

Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Rufnummer: 0621/ 174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell