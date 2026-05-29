Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Münzsammlung gestohlen - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft brach am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in ein Büro in der Rollbühlstraße ein. Bislang ist unklar, wie die Täterschaft in die Räumlichkeiten im Erdgeschoss eindringen konnte. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde gezielt nach zwei Koffern mit einer Münzsammlung gesucht und nur diese entwendet. Die Höhe des entstandenen Diebstahlsschadens ist noch unklar. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal ermittelt nun wegen Diebstahl im besonders schweren Fall.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell