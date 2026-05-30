Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Radfahrer kollidiert mit Schranke und verletzt sich schwer

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie schon berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6284729

verunfallte am Freitagnachmittag gegen ca. 15:20 Uhr ein Pedelec-Fahrer, welcher von der Ketscher Rhein-Insel kommend, über die dortige Brücke, in Richtung der Speyerer Straße fuhr.

Der 79-jährige Mann übersah aus noch nicht geklärten Gründen eine geschlossene Schranke und kollidierte mit dieser. Durch den Aufprall wurde er kopfüber über die Schranke geschleudert und schlug auf dem Asphalt auf. Durch aufmerksame Zeugen wurde sofort der Notruf verständigt.

Hinzugezogene Rettungskräfte nahmen sich auch umgehend dem verletzten Mann an. Hierzu wurde auch Rettungshubschrauber eingesetzt. Der 79-jährige Mann wurde anschließend mit schweren Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Mannheim dauern noch an.

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