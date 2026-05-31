Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw auf K9710 alleinbeteiligt verunfallt und überschlagen - PM Nr.2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6285057 ereignete sich am späten Samstagabend, kurz vor 00:00 Uhr, auf der K9710, zwischen dem Kohlhof und Waldhilsbach ein Verkehrsunfall mit einem "überschlagenen" Pkw. Den ersten Erkenntnissen nach fuhr ein 23- jähriger Opel-Fahrer vom Königsstuhl kommend in Richtung Waldhilsbach. Im Kurvenbereich verlor der Mann, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw, kam in der Folge von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Bei dem Verkehrsunfall erlitt eine mitfahrende 22-jährige Frau leichte Verletzungen und wurde durch Rettungskräfte, zur weiteren medizinischen Behandlung, in eine nahegelegene Klinik transportiert. Der Unfallfahrer selbst blieb unverletzt. Das verunfallte Fahrzeug erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden und musste im Rahmen der polizeilichen Aufnahme von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Da zudem aus dem Unfallwagen noch Betriebsstoffe ausliefen, musste auch eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung hinzugezogen werden.

Der eingetretene Sachschaden wird derzeit auf ca. 8000 EUR beziffert.

Die weiteren Unfallermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier HD-Mitte.

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