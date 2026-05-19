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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Unbekleideter Jogger sorgt für Polizeieinsatz - Zeugen gesucht

POL-EL: Wietmarschen - Unbekleideter Jogger sorgt für Polizeieinsatz - Zeugen gesucht
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Wietmarschen (ots)

Am heutigen Morgen gegen 09:00 Uhr kam es im Bereich des Heidewegs unterhalb der A31-Unterführung zwischen Nordhorn und Wietmarschen-Lohne zu einem Vorfall, bei dem eine Spaziergängerin durch das Verhalten eines bislang unbekannten Mannes verunsichert wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die 54-jährige Frau mit dem Fahrrad unterwegs, als ihr ein vollständig unbekleideter Mann joggend entgegenkam. Der Mann trug lediglich Schuhe und soll die Frau beim Vorbeilaufen angesprochen beziehungsweise gegrüßt haben. Die Frau fühlte sich durch die Situation erheblich verunsichert und verständigte im Nachgang die Polizei.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

etwa 55 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

europäisches Erscheinungsbild

dunkle, kurze Haare

normale Statur

sprach hochdeutsch

dunkle Schuhe

Die Polizei geht davon aus, dass sich zur Tatzeit eine weitere Spaziergängerin in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben dürfte, die den Vorfall möglicherweise beobachtet hat. Diese Zeugin sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Telefonnummer 05925/998960 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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