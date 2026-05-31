Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer beim Rangieren übersehen und leicht verletzt

Wiesloch (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:30 Uhr, wartete ein 50-jähriger Daimler-Fahrer auf der Linksabbiegespur der Ampel zur Kreuzung B 3 / L 723. Noch bevor die Ampel auf "grün" schaltete bemerkte er, dass er sich auf der falschen Fahrspur befand und wollte nach rechts wechseln. Hierbei rangierte er rückwärts und übersah den dahinterstehenden 62-jährigen Fahrer eines Motorrades der Marke BMW. Dieser stürzte durch die Kollision und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Der Unfall wurde durch das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

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