Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 20-Jähriger wegen gefährlicher Körperverletzung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg in Untersuchungshaft

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg hat das Amtsgericht Heidelberg Haftbefehl gegen einen 20-jährigen Mann erlassen. Ihm wird eine gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, da er gemeinschaftlich handelnd mittels eines Messers das Leben einer anderen Person gefährdet haben soll.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen sich in den frühen Morgenstunden des 30. Mai 2026 gegen 04:30 Uhr, ein 20-jähriger sowie ein 27-jähriger Tatverdächtiger im Außenbereich einer Lokalität in der Neulandstraße in Sinsheim aufgehalten haben. Zur gleichen Zeit habe sich dort auch das spätere Opfer, ein 40-jähriger Mann, befunden.

Nachdem der 27-Jährige ein Glas auf den Boden geworfen habe und die entstandenen Glassplitter in Richtung des 40-Jährigen geflogen seien, sollen die beiden Parteien zunächst verbal aneinandergeraten sein. Die verbale Auseinandersetzung habe sich schließlich zu einer kurzen körperlichen Rangelei entwickelt, woraufhin sich die Beteiligten zunächst voneinander getrennt hätten.

Die beiden Tatverdächtigen hätten sich daraufhin von der Örtlichkeit entfernt, seien jedoch kurze Zeit später an den Tatort zurückgekehrt, wo es zu einer erneuten Auseinandersetzung mit dem 40-Jährigen gekommen sein soll.

Kurz darauf soll ein dritter Tatverdächtiger, ein 30-jähriger Mann, mit einem Auto des Herstellers Mercedes am Tatort eingetroffen sein. Dieser soll zunächst versucht haben, die Situation zu schlichten, jedoch ein Messer mitgeführt haben.

In der Folge sollen sich alle drei Tatverdächtigen zusammengetan und gemeinsam auf das Opfer eingewirkt haben. Dabei soll der 20-Jährige den Geschädigten in den Schwitzkasten genommen haben, während der 30-Jährige mit dem mitgeführten Messer einmal in den Rücken des Opfers gestochen haben soll. Anschließend hätten die drei Tatverdächtigen vom 40-Jährigen abgelassen.

Als der Verletzte wieder aufgestanden sei, habe der 30-Jährige diesen erneut angesprochen, ihm das Messer an den Hals gehalten und ihn schließlich weggestoßen, bevor alle drei Tatverdächtigen den Tatort verlassen hätten.

Durch den Messereinsatz erlitt der 40-Jährige eine Stichverletzung im oberen Rückenbereich, wobei sowohl die Lunge als auch die Leber verletzt wurde. Der Mann befand sich zunächst in akuter Lebensgefahr und musste intensivmedizinisch in einem nahegelegenen Krankenhaus versorgt werden. Zwischenzeitlich ist sein Zustand stabil.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der 20-jährige Tatverdächtige in Tatortnähe angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden weiteren Tatverdächtigen im Alter von 27 und 30 Jahren sind derzeit weiterhin flüchtig.

Am Folgetag, dem 31. Mai 2026, erließ die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg aufgrund bestehender Fluchtgefahr sowie Verdunklungsgefahr Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde dieser in Vollzug gesetzt und der 20-jährige Beschuldigte im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Zeugenaufruf:

Personen, die sich zur Tatzeit in der Neulandstraße in Sinsheim aufgehalten und Beobachtungen bzw. Videoaufzeichnungen gemacht haben, die mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell