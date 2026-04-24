Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Girls' Day 2026 bei der Bundespolizeiinspektion Rostock

Rostock (ots)

Im Rahmen des bundesweiten Girls' Day öffnete die Bundespolizeiinspektion Rostock gestern ihre Türen und ermöglichte Schülerinnen einen direkten Einblick in den Polizeiberuf.

Der Aktionstag begann mit einem kurzen Vortrag über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundespolizei. Der Einstellungsberater informierte zudem über Voraussetzungen und möglichen Karrierewege.

Im Anschluss übernahm die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ). Die Kolleginnen und Kollegen aus Stralsund präsentierten ausgewählte Dienstfahrzeuge sowie Führungs- und Einsatzmittel der Bundespolizei.

Ein besonderer Programmpunkt war die Vorstellung zweier Diensthunde. Die Diensthunderführer erklärten anschaulich Ausbildung, Einsatzbereiche und Anforderungen an Mensch und Tier im Polizeidienst.

Nach einer gemeinsamen Mittagspause stand die Besichtigung der Leitstelle und der Gewahrsamsräume im Mittelpunkt.

Zum Abschluss erhielten die Schülerinnen ihre Teilnahmebescheinigung sowie kleine Andenken an den Tag.

Der Girls' Day bot den Teilnehmerinnen vielfältige Eindrücke und eröffnete neue Perspektiven für die eigene berufliche Zukunft.

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