Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Girls' Day 2026 bei der Bundespolizeiinspektion Rostock
Rostock (ots)
Im Rahmen des bundesweiten Girls' Day öffnete die Bundespolizeiinspektion Rostock gestern ihre Türen und ermöglichte Schülerinnen einen direkten Einblick in den Polizeiberuf.
Der Aktionstag begann mit einem kurzen Vortrag über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Bundespolizei. Der Einstellungsberater informierte zudem über Voraussetzungen und möglichen Karrierewege.
Im Anschluss übernahm die Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit (MKÜ). Die Kolleginnen und Kollegen aus Stralsund präsentierten ausgewählte Dienstfahrzeuge sowie Führungs- und Einsatzmittel der Bundespolizei.
Ein besonderer Programmpunkt war die Vorstellung zweier Diensthunde. Die Diensthunderführer erklärten anschaulich Ausbildung, Einsatzbereiche und Anforderungen an Mensch und Tier im Polizeidienst.
Nach einer gemeinsamen Mittagspause stand die Besichtigung der Leitstelle und der Gewahrsamsräume im Mittelpunkt.
Zum Abschluss erhielten die Schülerinnen ihre Teilnahmebescheinigung sowie kleine Andenken an den Tag.
Der Girls' Day bot den Teilnehmerinnen vielfältige Eindrücke und eröffnete neue Perspektiven für die eigene berufliche Zukunft.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1d
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt gewährleistet als
Bundesbehörde die Wahrnehmung ihrer
übertragenen Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern
sowie auf Nord- und
Ostsee. Etwa 2.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter
Polizei- und Verwaltungsbeamte
sowie Angestellte, sorgen auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und
weiterer Rechtsvorschriften
im Rahmen der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung für Sicherheit an
den Grenzen, auf
Bahnanlagen und auf See.
Die nachgeordneten Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel,
Rostock, Stralsund und Pasewalk
sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung Rostock und
die Kräfte der Mobilen
Kontroll- und Überwachungseinheit sind 24/7 im Einsatz. Mit den
Bundespolizeiinspektionen See in
Neustadt in Holstein, Warnemünde und Cuxhaven sowie der maritimen
Kriminalitätsbekämpfung im
Direktionsbereich See und einem eigenen Maritimen Schulungs- und
Trainingszentrum, verfügt die
Bundepolizeidirektion Bad Bramstedt bundesweit einzigartig über eine
maritime Einsatzkomponente.
Die Bundespolizei See schützt und überwacht Tag und Nacht die
Seegrenze (EU-Außengrenze),
maritime kritische Infrastruktur, den Seeverkehr auf Nord- und Ostsee
mit modernen und
leistungsfähigen Einsatzschiffen und -booten.
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unter www.bundespolizei.de.
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