LPI-NDH: Einbrecher suchen Backshop heim

Herbsleben (ots)

Zu einem Einbruch in eine Bäckerfiliale kam es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Kleinvargulaer Straße. Um 04.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter Schäden an der Zugangstür fest und informierte die Polizei. Derzeit Unbekannte betraten den Backshop, nachdem sie sich zunächst gewaltsam Zutritt verschafften. Die Büroräume durchsuchten sie nach Beutegut. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die Täter Bargeld im dreistelligen Bereich erbeuten.

Am Tatort kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um Ermittlungen zur Tat anzustellen und Spuren zu sichern. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0029900

