PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher suchen Backshop heim

Herbsleben (ots)

Zu einem Einbruch in eine Bäckerfiliale kam es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch in der Kleinvargulaer Straße. Um 04.30 Uhr stellte ein Mitarbeiter Schäden an der Zugangstür fest und informierte die Polizei. Derzeit Unbekannte betraten den Backshop, nachdem sie sich zunächst gewaltsam Zutritt verschafften. Die Büroräume durchsuchten sie nach Beutegut. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten die Täter Bargeld im dreistelligen Bereich erbeuten.

Am Tatort kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz, um Ermittlungen zur Tat anzustellen und Spuren zu sichern. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0029900

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 11:25

    LPI-NDH: Nach dem Erblicken des Polizeifahrzeugs geflüchtet

    Nordhausen (ots) - Am Mittwoch erspähten gegen 02.30 Uhr zwei Männer einen Funkstreifenwagen im Zeppelinweg. Einer der Männer hatte ein Fahrrad bei sich, welches er zur Seite warf und sich anschließend mit seinem Begleiter schnellen Fußes davon machte. Die Beamten waren jedoch schneller, als den beiden Männern lieb war, sodass diese kurzerhand gestellt wurden. Der 38-Jährige, der das Fahrrad zunächst schob, machte ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:48

    LPI-NDH: Unfall unter berauschenden Mitteln

    Greußen (ots) - Wie am Dienstagabend bekannt wurde, kam es in der Ortslage Greußen in der Straße Neustadt zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein junger Autofahrer die Straße Helbeeck in Richtung der Straße Neustadt. Hier wollte der Fahrer sodann auf die Straße Neustadt einbiegen. Aufgrund von Schneeglätte geriet vermutlich das Auto ins Rutschten, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 10:41

    LPI-NDH: Trunkenheit im Straßenverkehr

    Bleicherode (ots) -   Am Dienstagabend wurde eine Autofahrerin in Bleicherode einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Es folgte die Veranlassung einer Blutprobenentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren