Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lenzkirch

Schluchsee: Mehrere Motorradunfälle im Hochschwarzwald

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 29.05.2026, gegen 15:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann mit seinem Motorrad die B315 von Holzschlag kommend in Richtung Lenzkirch. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang unbekannten Gründen nach rechts an den Fahrbahnrand und kollidierte dort mit der Leitplanke. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der 63-Jährige wurde nicht verletzt.

Am Samstagnachmittag, 30.05.2026, gegen 16:45 Uhr befuhr ein 62-jähriger Motorradfahrer die K4990, vom Windgfällweiher kommend und wollte nach links auf die B500 nach Schluchsee abbiegen. Nach den bisherigen Erkenntnissen übersah er offenbar einen aus Richtung Schluchsee kommenden 67-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Kräder, bei dem sich beide Fahrer verletzten. Der 67-Jährige wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war die Freiwillige Feuerwehr aus Lenzkirch-Raitenbuch im Einsatz. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Zu einem weiteren Unfall am selben Tag kam es gegen 20:00 Uhr, als ein 46-jähriger Motorradfahrer die L170 von Rothaus kommend in Fahrtrichtung Seebruck befuhr. In einer Rechtskurve geriet der Motorradfahrer aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kam im Grünstreifen zu Fall. Durch den Sturz verletzte er sich und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

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