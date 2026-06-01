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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Müllheim: Fussgänger von Sattelzug erfasst und schwer verletzt -> hier: Schwer verletzter Fußgänger in Klinik verstorben

Freiburg (ots)

Der am 26. Mai 2026 in Müllheim verunfallte und schwer verletzte 88-jährige Fußgänger ist am 31. Mai 2026 in einer Freiburger Klinik verstorben.

...........................

Ursprungsmeldung:

POL-FR: Müllheim: Fussgänger von Sattelzug erfasst und schwer verletzt

Freiburg Am Dienstagmittag, 26. Mai 2026, gegen 13:10 Uhr, wurde in der Straße "Unterer Brühl" in Müllheim ein 88-jähriger Fußgänger von einem Sattelzug erfasst und hierbei schwerst verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Sattelzug zuvor auf dem Gehweg geparkt. Beim anschließenden Anfahren übersah der Fahrer offenbar den ordnungsgemäß auf dem Gehweg laufenden Fußgänger.

Im Zuge der Kollision stürzte der Mann zu Boden und wurde von der Zugmaschine überrollt.

Der Schwerverletzte wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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