PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Gebäudebrand endete glimpflich

Freiburg (ots)

Am Sonntagnachmittag, 31.05.2026, gegen 15 Uhr kam es in der Steinbuckstraße in Emmendingen-Wasser zu einem Gebäudebrand. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand und stand in der Folge in Vollbrand.

Die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Emmendingen waren um 16.20 Uhr abgeschlossen. Die Bewohner konnten das Anwesen selbstständig verlassen und blieben unverletzt.

Der Sachschaden wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Anwesen ist derzeit unbewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.05.2026 – 11:50

    POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht in der Schildgasse - Polizei sucht Zeugen

    Freiburg (ots) - Das Polizeirevier Rheinfelden sucht den Verursacher eines Unfallschadens an einem Verkehrszeichen in der Schildgasse. Am Freitagnachmittag teilte ein Passant dem Polizeirevier Rheinfelden die Beschädigung eines Verkehrszeichens (Fußgängerüberweg) mit, welches an einem Masten am Fußgängerüberweg in der Schildgasse Ecke Römerstraße angebracht ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 11:46

    POL-FR: Teningen: Lkw-Aufbruch - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum Freitag, 29.05.2026, 21:00 Uhr, bis Samstag, 30.05.2026, 07:30 Uhr, kam es in Teningen, Emmendinger Straße, zu einem Lkw-Aufbruch. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen vor Ort ergaben, wurde durch den oder die Täter, der auf einem Lkw befindliche und ordnungsgemäß verschlossene Transportcontainer (sog. Abrollcontainer) gewaltsam geöffnet und anschließend durchsucht. Da der ...

    mehr
  • 30.05.2026 – 11:44

    POL-FR: Teningen: Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

    Freiburg (ots) - Im Zeitraum Donnerstag, 28.05.2026, 22:00 Uhr, bis Freitag, 29.05.2026, 09:00 Uhr, kam es in Teningen, Alemannenstraße (an der Einmündung zur Albert-Schweitzer-Straße) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw (VW, Modell Sharan, Farbe Schwarz), die beiden Reifen auf der Fahrerseite ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren