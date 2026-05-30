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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Reifen an Pkw zerstochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Im Zeitraum Donnerstag, 28.05.2026, 22:00 Uhr, bis Freitag, 29.05.2026, 09:00 Uhr, kam es in Teningen, Alemannenstraße (an der Einmündung zur Albert-Schweitzer-Straße) zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw.

Wie die Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde an einem ordnungsgemäß geparkten Pkw (VW, Modell Sharan, Farbe Schwarz), die beiden Reifen auf der Fahrerseite mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstochen.

An dem betroffenen Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugen welche den Sachverhalt beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich bitte mit dem Polizeirevier Emmendingen unter 07641/5820 in Verbindung setzen.

OW/RE

PP FR, FLZ/NB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 882-0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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