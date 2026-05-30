Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach, BAB A 98, zwischen AS Kandern und AS Lörrach-Ost: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Falschfahrer; Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 29.05.2026, gegen 23:38 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die BAB A98 zwischen den Anschlussstellen Kandern und Lörrach-Ost in Fahrtrichtung Autobahndreieck Weil am Rhein entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierdurch kam es mindestens zu zwei Beinaheunfällen, bei denen entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten.

Das gesuchte Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

- Marke: BMW, Audi oder VW (vermutlich neueres Modell) - Farbe: schwarz bzw. dunkel - Deutsches Teilkennzeichen: TUT - ???

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 98000, sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Zudem werden weitere Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, sofern sie durch den Falschfahrer gefährdet wurden.

VD WaR/LK

PP FR,FLZ/TB

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