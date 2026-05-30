PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach, BAB A 98, zwischen AS Kandern und AS Lörrach-Ost: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Falschfahrer; Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 29.05.2026, gegen 23:38 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die BAB A98 zwischen den Anschlussstellen Kandern und Lörrach-Ost in Fahrtrichtung Autobahndreieck Weil am Rhein entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Hierdurch kam es mindestens zu zwei Beinaheunfällen, bei denen entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten.

Das gesuchte Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

   -   Marke: BMW, Audi oder VW (vermutlich neueres Modell)
   -   Farbe: schwarz bzw. dunkel
   -   Deutsches Teilkennzeichen: TUT - ???

Der Verkehrsdienst Weil am Rhein, Tel. 07621 98000, sucht Zeugen, die Hinweise zum gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können. Zudem werden weitere Verkehrsteilnehmer gebeten, sich zu melden, sofern sie durch den Falschfahrer gefährdet wurden.

VD WaR/LK

PP FR,FLZ/TB

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Telefon: 0761 / 882 - 0
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.05.2026 – 14:28

    POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Landhaus in Hertingen

    Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis 06.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Landhaues in Hertingen. Aus den Büroräumlichkeiten wurde unter anderem Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren