POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Landhaus in Hertingen
Freiburg (ots)
Am Donnerstag, 28.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis 06.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Landhaues in Hertingen. Aus den Büroräumlichkeiten wurde unter anderem Bargeld entwendet.
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