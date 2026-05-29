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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Landhaus in Hertingen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis 06.20 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten eines Landhaues in Hertingen. Aus den Büroräumlichkeiten wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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