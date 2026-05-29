POL-FR: Bad Bellingen: Einbruch in Landhaus in Hertingen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 28.05.206, ab 07.45 Uhr, wurde aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weiheracker" ein verschlossenes Pedelec der Marke Giant entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in den Keller gelangte ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An dem Pedelec war ein GPS-Sender angebracht. Die letzte Ortung war gegen 10.30 Uhr in Mulhouse / Frankreich. Seither konnte das ...

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