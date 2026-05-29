Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbrüche in Keller und Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.206, ab 07.45 Uhr, wurde aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weiheracker" ein verschlossenes Pedelec der Marke Giant entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in den Keller gelangte ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An dem Pedelec war ein GPS-Sender angebracht. Die letzte Ortung war gegen 10.30 Uhr in Mulhouse / Frankreich. Seither konnte das Pedelec nicht mehr geortet werden. Der Diebstahlschaden soll 6.600 Euro betragen. In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 26.05.2026, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 28.05.2026, 21.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft einen Kellerraum in der Straße "Alte Weberei" auf. Aus dem Kellerraum wurde nichts entwendet. Bereits am Montag, 25.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis 13.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich über die Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Alte Weberei". Ein Kellerabteil wurde aufgebrochen und aus diesem ein Mountainbike der Marke Canyon entwendet. Die Diebstahlschaden beträgt etwa. 3.000 Euro. Schon letzte Woche, in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 19.05.2026 bis Donnerstag, 21.05.2026, brach eine unbekannte Täterschaft ebenfalls ein Kellerabteil in der Straße "Alte Weberei" auf und entwendet aus diesem ein Pedelec der Marke Cube im Wert von über 6.000 Euro.

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