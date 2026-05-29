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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Einbrüche in Keller und Fahrräder entwendet

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.206, ab 07.45 Uhr, wurde aus einem Kellerabteil 
eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Weiheracker" ein 
verschlossenes Pedelec der Marke Giant entwendet. Wie die unbekannte 
Täterschaft in den Keller gelangte ist Gegenstand der weiteren 
Ermittlungen. An dem Pedelec war ein GPS-Sender angebracht. Die 
letzte Ortung war gegen 10.30 Uhr in Mulhouse / Frankreich. Seither 
konnte das Pedelec nicht mehr geortet werden. Der Diebstahlschaden 
soll 6.600 Euro betragen. 

In dem Zeitraum zwischen Dienstag, 26.05.2026, 13.00 Uhr bis 
Donnerstag, 28.05.2026, 21.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft 
einen Kellerraum in der Straße "Alte Weberei" auf. Aus dem Kellerraum
wurde nichts entwendet. 

Bereits am Montag, 25.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 00.30 Uhr bis
13.00 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft vermutlich 
über die Tiefgarage Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten eines 
Mehrfamilienhauses in der Straße "Alte Weberei". Ein Kellerabteil 
wurde aufgebrochen und aus diesem ein Mountainbike der Marke Canyon 
entwendet. Die Diebstahlschaden beträgt etwa. 3.000 Euro.

Schon letzte Woche, in dem Zeitraum zwischen Dienstag, 19.05.2026 bis
Donnerstag, 21.05.2026, brach eine unbekannte Täterschaft ebenfalls 
ein Kellerabteil in der Straße "Alte Weberei" auf und entwendet aus 
diesem ein Pedelec der Marke Cube im Wert von über 6.000 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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