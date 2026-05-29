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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Motorroller kollidiert mit Schranke - Fahrer verstorben

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 19.30 Uhr, kollidierte ein 75-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit einer geschlossenen Schranke.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte der 75-Jährige mit seinem Kleinkraftrad von der Brombacher Straße kommend ein Grundstück in Richtung der Straße "Blasiring" überqueren und kollidierte dabei frontal mit einer sich auf dem Grundstück befindlichen, geschlossenen Schranke. Mit schwersten Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verflogen, wo er einige Stunden später verstarb.

Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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