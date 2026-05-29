Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB A5/Freiburg-Nord: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden endet glimpflich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 28.05.2026, gegen 15.20 Uhr, kam es im Bereich der Autobahnanschlussstelle Freiburg-Nord in Fahrtrichtung Teningen zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 59-jähriger Autofahrer den Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle und ordnete sich hinter einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden LKW in den fließenden Verkehr ein. Anschließend wechselte er offenbar unmittelbar auf die linke Fahrspur und missachtete dabei einen von hinten auf der linken Spur herannahenden Pkw.

Dessen Fahrer konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr auf das Fahrzeug des 59-Jährigen auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug des mutmaßlichen Unfallverursachers zunächst gegen die Mittelschutzplanke geschleudert und anschließend gegen die linke Fahrzeugseite des neben ihm fahrenden LKW gedrückt.

Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können.

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