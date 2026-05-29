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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg/Kirchzarten: WARNMELDUNG: Häufung von betrügerischen Anrufen mit der Masche "Falscher Polizeibeamter"

Freiburg (ots)

Aktuell kommt es zu zahlreichen betrüberischen Anrufe mit der Masche "Falscher Polizeibeamter".

Am gestrigen Abend kam es im Bereich Kirchzarten zu einer vollendeten Straftat, bei der ein Geschädigter einen fünfstelligen Geldbetrag der Täterschaft übergab.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg kommt es täglich zu weiteren betrügerischen Anrufen mit dieser oder ähnlichen Maschen.

Die Polizei bittet sowohl Geschädigte, die bereits Geld oder Wertgegenstände an die Täter übergeben haben, als auch Bürgerinnen und Bürger, die solche Anrufe erhalten haben, sich umgehend unter der Notrufnummer 110 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Wenn möglich auch schon während des laufenden Telefonats mit den vermeintlichen Betrügern.

Folgende Tipps sollten Sie beachten:

   - Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder diese   
     telefonisch bei Ihnen einfordern.
   - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und      
     finanziellen Verhältnisse.
   - Seien Sie stets misstrauisch!
   - Rufen Sie im Verdachtsfalle die Polizei um Hilfe! Wählen Sie 
     dazu die Notrufnummer 110, nachdem Sie das Gespräch mit den 
     möglichen Betrügern durch Auflegen beendet haben.
   - Sprechen Sie mit Vertrauten über verdächtige Anrufe!
   - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.
   - Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer 
     auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls 
     unhöflich!

Auflegen sollten Sie, wenn:

   - Sie nicht sicher sind, wer anruft.
   - Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen 
     Verhältnissen fragt, z.B. ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere 
     Wertgegenstände im Haus haben.
   --> Bitte sprechen Sie, thematisieren Sie, warnen und informieren 
Sie Ihre lebensälteren Familienmitglieder über diese Betrugsformen.

Hinweise und Tipps finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/

+++Hinweis für die Medienschaffenden: +++

Aufgrund der derzeitig außergewöhnlichen Intensität und dem großen Aktionsradius der Täterschaft wird angeregt, diese Warnmeldung im Rahmen der Möglichkeiten im Rundfunk auszustrahlen bzw. diese Warnung ins laufende Programm einzubetten.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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