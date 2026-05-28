Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Auseinandersetzung mit Messer - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 27. Mai 2026, gegen 22:30 Uhr, kam es in der Stefan-Meier-Straße beim dortigen "Treffpunkt Mitte" in Freiburg zu einer Auseinandersetzung, bei der drei Personen durch ein eingesetztes Messer verletzt wurden.

Eine Person erlitt hierbei schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Zwei weitere verletzte Personen wurden ambulant medizinisch versorgt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Tathergang oder dem Tatverdächtigen geben können.

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