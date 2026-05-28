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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen über Pfingsten

Freiburg (ots)

Auch über Pfingsten war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption 
im Landkreis Lörrach, im Landkreis Waldshut und im Landkreis 
Emmendingen auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs. Bei Kontrollen 
galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, der technische Zustand der 
Motorräder wurde ebenfalls überwacht. 

Freitagnachmittag, 22.05.2026, fanden Kontrollen an der Landstraße 
107, bei Elzach im Landkreis Emmendingen sowie an der Bundesstraße 
317 bei Todtnau und an der Landstraße 139 bei Weitenau im Landkreis 
Lörrach statt. 

Tagsüber am Samstag, 23.05.2026, kontrollierte die Polizei im 
Landkreis Waldshut an der Landstraße 146 bei St. 
Blasien-Menzenschwand sowie an der Landstraße 151 bei Todtmoos-Weg. 
Bei diesen Kontrollen wurde die Polizei von zwei Polizisten der 
Kantonspolizei Aargau unterstützt. 

Zudem fanden am Samstag weitere Kontrollen im Landkreis Lörrach an 
der Bundesstraße 317 bei Fahl sowie an der Kreisstraße 6352 statt.

Insgesamt wurden 337 Motorräder und 3 Pkws kontrolliert. 

25 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 6 Verstöße wegen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen, 5 Verstöße wegen Überholen trotz 
Überholverbot und 5 Verstöße wegen Überholen ohne ausreichende Sicht.

21 Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Einem 
Motorradfahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da ein Reifen
des Motorrades bis auf das Drahtgeflecht abgefahren war. Auch ihn 
erwartet eine Anzeige. 

Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an 
unterschiedlichen Orten geplant.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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