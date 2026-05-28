Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Motorradkonzeption - mehrere Kontrollen über Pfingsten

Freiburg (ots)

Auch über Pfingsten war die Polizei im Rahmen der Motorradkonzeption im Landkreis Lörrach, im Landkreis Waldshut und im Landkreis Emmendingen auf beliebten Ausflugsstrecken unterwegs. Bei Kontrollen galt das Augenmerk dem Motorradverkehr, der technische Zustand der Motorräder wurde ebenfalls überwacht. Freitagnachmittag, 22.05.2026, fanden Kontrollen an der Landstraße 107, bei Elzach im Landkreis Emmendingen sowie an der Bundesstraße 317 bei Todtnau und an der Landstraße 139 bei Weitenau im Landkreis Lörrach statt. Tagsüber am Samstag, 23.05.2026, kontrollierte die Polizei im Landkreis Waldshut an der Landstraße 146 bei St. Blasien-Menzenschwand sowie an der Landstraße 151 bei Todtmoos-Weg. Bei diesen Kontrollen wurde die Polizei von zwei Polizisten der Kantonspolizei Aargau unterstützt. Zudem fanden am Samstag weitere Kontrollen im Landkreis Lörrach an der Bundesstraße 317 bei Fahl sowie an der Kreisstraße 6352 statt. Insgesamt wurden 337 Motorräder und 3 Pkws kontrolliert. 25 Verstöße wurden geahndet, darunter unter anderem 6 Verstöße wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen, 5 Verstöße wegen Überholen trotz Überholverbot und 5 Verstöße wegen Überholen ohne ausreichende Sicht. 21 Motorräder wurden wegen technischer Mängel beanstandet. Einem Motorradfahrer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da ein Reifen des Motorrades bis auf das Drahtgeflecht abgefahren war. Auch ihn erwartet eine Anzeige. Mindestens bis Oktober sind solche oder ähnliche Kontrollen an unterschiedlichen Orten geplant.

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