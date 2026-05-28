Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schopfheim: Wegen Wildwechsel mit Schutzplanke kollidiert - Pkw-Fahrer mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Donnerstag, 28.05.2026, gegen 00.45 Uhr, Die Bundesstraße 518 von Hasel kommend in Richtung Schopfheim, als ein Wildtier die Fahrbahn gequert haben soll und der Pkw-Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Der 42-Jährige verlor dabei die Kontrolle über den Pkw. Der Pkw drehte sich mehrere Male auf der Bundesstraße und kollidierte nach etwa 150 Meter mit der Schutzplanke. Nach Sachlage fuhr der 42-Jährige nach dem Unfall auf der Bundesstraße rückwärts, stellte seinen Pkw auf dem Parkplatz Eichener Höhe ab und flüchtete. Nach einer kurzen Fahndung konnte der 42-Jährige, welcher sich auf dem Parkplatz versuchte zu verstecken, von der Polizei festgestellt werden. Ein Alkoholvortest bei dem unverletzten Pkw-Fahrer ergab ein Ergebnis von etwa 1,1 Promille. In einem Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Zudem steht der 42-Jährige im Verdacht nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Der Schaden an der Schutzplanke wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Zur Fahrbahnreinigung wurde die Straßenmeisterei angefordert.

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