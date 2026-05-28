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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mehrere Rotlichtverstöße an Baustelle

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein führte eine Verkehrskontrolle am Mittwoch, 27.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 06.45 Uhr bis 09.20 Uhr, an der Baustelle Ortsausgangs Zell im Wiesental in Richtung Hausen im Wiesental auf der Bundesstraße 317, durch.

Neun Fahrende wurden wegen Missachtung des Rotlichtes der dortigen Lichtzeichenanlage zur Anzeige gebracht. Fünf Fahrende missachteten das dortige Überholverbot und wurden ebenfalls angezeigt.

Weitere Kontrolle werden folgen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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