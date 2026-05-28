Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mehrere Rotlichtverstöße an Baustelle

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Weil am Rhein führte eine Verkehrskontrolle am Mittwoch, 27.05.2026, in dem Zeitraum zwischen 06.45 Uhr bis 09.20 Uhr, an der Baustelle Ortsausgangs Zell im Wiesental in Richtung Hausen im Wiesental auf der Bundesstraße 317, durch.

Neun Fahrende wurden wegen Missachtung des Rotlichtes der dortigen Lichtzeichenanlage zur Anzeige gebracht. Fünf Fahrende missachteten das dortige Überholverbot und wurden ebenfalls angezeigt.

Weitere Kontrolle werden folgen.

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