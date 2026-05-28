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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Betrug - angebliche Notlage - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 26.05.2026, wurde ein 72-jähriger Mann Opfer eines Betruges.

In dem Zeitraum zwischen 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr war er in der Markgrafenstraße zu Fuß unterwegs, als neben ihm eine gepflegte, weiße Limousine neben ihm anhielt und er von dem Fahrer des Pkws durch die geöffnete Beifahrerscheibe angesprochen wurde. Der Fahrer würde sich in einer finanziellen Notlage befinden und benötige dringend Bargeld, da er noch eine längere Reise vor sich habe. Als Gegenleistung für eine finanzielle Unterstützung bot der Fahrer dem 72-Jährigen seine am Handgelenk getragene Rolex-Uhr an. Der 72-Jährige stieg in den Pkw ein und ließ sich nach Hause fahren. Dort übergab er dem Fahrer des Pkws 2.500 Euro und erhielt als Gegenleistung die Rolex-Uhr sowie noch zwei Goldringe und eine goldene Halskette. Es später bemerkte der 72-Jährige, dass der übergebene Schmuck minderwertig war und die Rolex eine Fälschung.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu der gepflegten, weißen Limousine oder / und dem Fahrer geben können. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, kurze schwarze Haare, sehr gepflegte Erscheinung und trug ein weißes Hemd. Er sprach perfekt Deutsch.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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