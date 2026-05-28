Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Streit um Musik in einer Bar eskaliert - Angestellter erleidet Brandverletzung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch 27.05.2026, gegen 18.50 Uhr, kam es in einer Bar in der Basler Straße in Stetten wegen der abgespielten Musik zu einem Streit zwischen einem Gast und einem Angestellten. Hierbei soll der Gast dem 45-jährigen Angestellten eine brennende Zigarette auf der Nase ausgedrückt haben, welcher dadurch eine Brandverletzung erlitt. Dem Angestellten kam weitere Gäste zu Hilfe und in einem Gerangel konnte der Gast aus der Bar geworfen werden. Daraufhin entfernte sich der Gast von der Örtlichkeit. Im Nachgang konnten die Personalien des 35-jährigen Tatverdächtigen ermittelt werden. Die Ermittlungen dauern an.

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