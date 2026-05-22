Polizei Paderborn

POL-PB: Waschmaschine löste vermutlich Feuer aus

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Eine defekte Waschmaschine ist vermutlich der Auslöser für einen Brand, der am Donnerstagabend, 21. Mai, im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße in Bad Lippspringe ausgebrochen ist.

Eine Bewohnerin hatte den Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen und im Flur einen entsprechenden Brandgeruch festgestellt. Sie verständigte die Feuerwehr und die Bewohner verließen das Haus. Die Einsatzkräfte entdeckten das Feuer im Keller im Bereich einer Waschmaschine. Sie konnten den Brand zeitnah löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

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