PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Waschmaschine löste vermutlich Feuer aus

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Eine defekte Waschmaschine ist vermutlich der Auslöser für einen Brand, der am Donnerstagabend, 21. Mai, im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Waldstraße in Bad Lippspringe ausgebrochen ist.

Eine Bewohnerin hatte den Alarm eines Rauchmelders wahrgenommen und im Flur einen entsprechenden Brandgeruch festgestellt. Sie verständigte die Feuerwehr und die Bewohner verließen das Haus. Die Einsatzkräfte entdeckten das Feuer im Keller im Bereich einer Waschmaschine. Sie konnten den Brand zeitnah löschen. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 22.05.2026 – 09:09

    POL-PB: Einbruch in Gewerbebetrieb - Polizei sucht Zeugen

    Delbrück (ots) - (mh) Ein unbekannter Täter ist am Dienstagabend, 19. Mai, zwischen 20.00 Uhr und 20.30 Uhr in einen Gewerbebetrieb an der Lipplinger Straße in Delbrück eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Einbrecher betrat das Gelände, durchwühlte Lagerräumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen geben ...

    mehr
  • 21.05.2026 – 10:44

    POL-PB: Alleinunfall endet in Stromkasten - Autofahrerin leicht verletzt

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einem Alleinunfall im Kreuzungsbereich der Benhauser Straße mit der Adolf-Kolping-Straße in Paderborn, hat sich am Mittwochnachmittag, 20. Mai, eine Autofahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 31-Jährige bog mit einem Audi Q2 gegen 14.00 von der Adolf-Kolping-Straße aus nach rechts auf die Benhauser Straße ab. Vermutlich aufgrund ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren